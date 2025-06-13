لحظة القبض على السيناتور أليكس باديلا وتقييده خلال مؤتمر للحكومة الأمريكية

شهد مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، أمس الخميس، واقعة مثيرة للجدل بعد أن تم إخراج السيناتور الديمقراطي أليكس باديلا، ممثل ولاية كاليفورنيا، بالقوة من القاعة وتقييده بالأصفاد، عقب محاولته توجيه أسئلة للوزيرة خلال المؤتمر الذي حضره عدد من كبار مسؤولي إدارة ترامب.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تدخل العناصر الأمنية وتقييد السيناتور باديلا، حيث ظهر راكعًا على الأرض أثناء إخراجه من قاعة المؤتمر قبل أن يدفعه الضباط أرضًا ويقيدوا يديه خلف ظهره، بينما كان يصرخ قائلاً: "أنا السيناتور أليكس باديلا. لديّ أسئلة للوزيرة".

تدخل أمني عنيف خلال المؤتمر

وبحسب بيان صادر عن مكتب السيناتور باديلا، أوضح أن الحادث وقع أثناء وجوده في المبنى الفيدرالي لتلقي إحاطة من الجنرال جيو، حيث حضر بعدها المؤتمر الصحفي لوزيرة الأمن الداخلي. وأكد المكتب أن باديلا لم يكن محتجزًا بعد الحادث، مشيرًا إلى أن "عملاء فيدراليين أخرجوه بالقوة، وأجبروه على الجلوس على الأرض وتقييد يديه بالأصفاد أثناء محاولته طرح سؤال على الوزيرة نويم".

وأضاف مكتب السيناتور أن باديلا موجود حاليًا في لوس أنجلوس لمواصلة أداء مهامه الرقابية والإشرافية على عمليات الحكومة الفيدرالية في لوس أنجلوس وكافة أنحاء ولاية كاليفورنيا.

حادثة تثير ردود فعل واسعة

أثارت الواقعة موجة من ردود الفعل الواسعة في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، حيث اعتبرها العديد من المراقبين تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المشرعين خلال الفعاليات الرسمية، خاصة في ظل الأجواء المشحونة التي تشهدها العلاقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.

ويعد أليكس باديلا من أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو أول سيناتور من أصول لاتينية يمثل ولاية كاليفورنيا، حيث تم تعيينه في منصبه خلفًا لنائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس عقب فوزها في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

حتى الآن، لم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو إدارة ترامب أي تعليق رسمي على الحادث، في حين يستمر الجدل داخل الأوساط السياسية حول ملابساته والدوافع الحقيقية وراء هذا التدخل الأمني العنيف ضد أحد أعضاء مجلس الشيوخ أثناء أداء مهامه الدستورية.