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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يحذر من ضربة إسرائيلية محتملة لإيران ويتمنى تجنب الحرب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
محمد عبد المعز

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفى من احتمالية توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران متمنيا أن ينجح في عقد اتفاق مع إيران لتفادي اندلاع حرب بالمنطقة.

وأضاف ترامب بإن إيران بلد رائع، ويتمنى أن تكون هناك علاقات تجارية بين البلدين.

في اتجاه آخر كشفت أيه بي سي نيوز الأمريكية عن مصادر بإن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة لإيران الأسبوع المقبل حالة فشل المفاوضات دون مشاركة أمريكية.

وستوفر الولايات المتحدة الدعم الاستخباراتي، واللوجستي لإسرائيل بينما قال وزير الدفاع الإيراني عزيز زاده الأربعاء بإن إيران مستعدة لدخول مواجهة محتملة حالة تعرضها لهجوم، وإنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي يحمل رأس حربي يزن طنين.

دونالد ترامب إسرائيل ضربة إيران اندلاع حرب بالمنطقة فشل المفاوضات

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