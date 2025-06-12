ترامب يصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بـ"الأحمق"

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومًا على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، واصفًا إياه بـ"الأحمق"، مُصعّدًا ضغطه لخفض معدلات الفائدة.

وقال ترامب إن خفض معدلات الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين سيوفر للولايات المتحدة 600 مليار دولار سنويًا، إلا أنه ليس بالإمكان إقناع باول بذلك، الذي يرى أنه لا يوجد سببًا كافيًا لخفض معدلات الفائدة في الوقت الحالي.

وأوضح ترامب أنه ليس لديه مانع في أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في حال كان التضخم في صعود، لكن التضخم في الوقت الحالي في انخفاض، ملوحا بالقول أنه قد يضطر إلى فرض شيء ما.