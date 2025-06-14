الحكومة تطمئن المواطنين بشأن توافر المواد البترولية

طمأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بشأن توفر المواد البترولية والغاز الطبيعى.

وأضاف مصطفى مدبولى خلال مؤتمر له من البحيرة نقلته “اكسترا نيوز”، الحكومة تحركت لتأمين الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية والغاز للقطاعات المختلفة.

وأوضح مصطفى مدبولى، الدولة استهدفت هذا العام أن يكون لديها 3 سفن للتغييز سوف يتم ربطها بالشبكة القومية لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميا.

امتداد الغاز

وأكد مدبولى، أن الدولة لن تتأثر حال انقطاع امتداد الغاز من أى دولة كانت تتعامل معها مصر بعد وجود سفن التغييز الثلاث.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم رفع إنتاج المازوت هذا العام بنسبة الضعف عن العام الماضى.