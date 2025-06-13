هل تلجأ الحكومة إلى تخفيف أحمال الكهرباء؟.. رد حاسم من الوزراء

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة والوزراء المعنيين، بعد الأحداث الجارية.

واكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هناك ثلاث سفن تغويز ستعمل بشكل كامل خلال الشهر المقبل وبالتالي سيتم تعويض اي نقص ومشكلة جراء الأوضاع الحالية.

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما يتم حاليا هو اجراء طاريء لتجنب الوصول الى مرحلة تخفيف الاحمال، وما يحدث وضع مؤقت.

ورد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال "هل تلجاء الحكومة إلى تخفيف الاحمال"، قائلا :"سفن التغويز الثلاث يوفروا طاقة استيعابية ضخمة بقدرات مضاعفة".

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة البترول لديها مخزون احتياطي للمزوت، ونستطيع الاستمرار حتى مع استمرار الأوضاع الحالية دون الذهاب لتخفيف الأحمال.