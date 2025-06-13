رمضان: جاهزون لمواجهة إنتر ميامي

اكد محمد علي بن رمضان، لاعب وسط فريق الأهلي جاهزيته وجميع لاعبي الفريق لمواجهة فريق إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الجميع على قلب رجل واحد من أجل بداية قوية في البطولة.

وأضاف بن رمضان أن تطلعاته وتطلعات جميع لاعبي الفريق كبيرة في الوصول بعيدًا في مونديال الأندية، وتقديم ما يستحقه النادي الأهلي وجماهيره الوفية، التي تساند الفريق في جميع المناسبات.

وأكد لاعب وسط الأهلي أن جميع اللاعبين يتطلعون لتقديم نسخة مميزة من المشاركة الحالية في كأس العالم للأندية، متمنيًا أن يكون إضافة حقيقية للفريق في المرحلة القادمة من مشواره بالبطولة.

وأشار محمد علي بن رمضان إلى صعوبة مواجهة فريق إنتر ميامي، موضحًا أنه يضم عناصر مميزة ولاعبين كبارًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على ثقته الكبيرة في قدرة الأهلي على تقديم مباراة قوية.

واختتم بن رمضان تصريحاته بالتأكيد على جاهزية اللاعبين وتركيزهم الكامل في لقاء الغد، لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي.

