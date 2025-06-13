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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخطر ضربة عسكرية في تاريخ إيران.. سمير فرج يكشف أسرار الهجوم| فيديو

إيران
إيران
أسامة علي

أكد اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن ما حدث اليوم في إيران واستهداف قادتها وعلمائها بمثابة "فضيحة في تاريخها".

وقال اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن إسرائيل شنت هجوما مكونا من 200 طائرة، ونحو 350 قنبلة لاستهداف البرنامج النووي الإيراني.

وتابع اللواء سمير فرج، قائلاً: "استهداف البرنامج النووي الإيراني بدأ من خلال استهداف العلماء والقادة الإيرانيين وهذا ما حدث في الهجوم الإسرائيلي على إيران".

إيران انخدعت

وأوضح اللواء سمير فرج، أن إيران انخدعت استراتيجيًا بالأحداث التي سبقت الجولة السادسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى عقد حفل زفاف ابن نتنياهو؛ مما أوهم إيران بعدم وجود ضربة هجومية.

وأكمل، قائلاً: الضربة كانت شديدة على إيران، لأن هناك عملاء للكيان الصهيوني والموساد داخل إيران، مردفًا: «استهداف القادة تم داخل أماكنهم السكنية، وهذا دليل على وجود العديد من الجواسيس داخل إيران، القائد في شقته وتحت منه في جاسوس".

وأردف سمير فرج: من المتوقع أن تكون هناك 5 مراحل لإيران من عملية إطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب، مثلما فعلت إسرائيل فجرًا في إيران.

وأشار فرج إلى أنه بعد المرحلة الخامسة من عملية إطلاق الصواريخ؛ ستكون هناك مرحلة من المفاوضات الإيرانية الإسرائيلية برعاية أمريكية أو روسية أو فرنسية.


 

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