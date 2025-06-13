خبير استراتيجي: ايران تستطيع ضرب إسرائيل بالصواريخ لمدة أسبوعين

كشف العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي، آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيرا إلى أن الحرب بدأت تأخذ منحنى جديد.

واضاف العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن ايران بدات تحارب باليد وليس من خلال اذرعها في المنطقة.

وتابع العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي، أن معنى ان صواريخ ايران وصلت تل ابيب وتخطت الدفاع الجوي يعني ممكن يتحط فيه نووي او كيماوي، لافتاً إلى أن إيران تستطيع ضرب اسرائيل بالصواريخ لمدة أسبوعين.

وتابع العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي، أن الصواريخ الإيرانية تخطت كل الحواجز ومنظومات الدفاع الجوي في اسرائيل وضربت مناطق متعددة في اسرائيل.