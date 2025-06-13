زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب السعودية والخليج العربي

أعلنت السلطات السعودية اليوم الجمعة تسجيل هزة أرضية في الخليج العربي بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، تزامنا مع اندلاع المواجهة الإسرائيلية الإيرانية.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية زلزالا ً في الخليج العربي مساء اليوم الجمعة .

وأوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" أنه في تمام الساعة 21:50:17 وبقدر زلزالي بلغ 3.7 درجة على مقياس ريختر.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف إيران فجر اليوم، مستهدفا منشآت عسكرية إيرانية، وعدد من قادة الجيش الإيراني على رأسهم قائد الحرس الثوري الإيراني.

وردت الجيش الإيراني بقصف تل أبيب بصواريخ باليسيتة أسفرت عن إصابة 40 شخصا.