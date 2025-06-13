إيران تتوعد بكشف قوتها النووية بعد ضربة إسرائيلية دامية .. تصعيد خطير يرعب العالم ويهدد اقتصاداته

في تطور خطير يزيد من حدة التوترات الإقليمية والدولية، توعدت إيران بالانتقام القاسي من إسرائيل عقب الضربة الجوية الواسعة التي نفذتها تل أبيب ضد مواقع حساسة في العمق الإيراني. وفيما تتصاعد الأصوات داخل طهران للرد بعنف، تتابع القوى الكبرى المشهد بترقب شديد خوفاً من اتساع رقعة الصراع وتحوله إلى مواجهة إقليمية واسعة قد تمتد لتطال الاقتصاد العالمي برمته.

جامعة بهشتي في قلب المشهد النووي

خرجت جامعة الشهيد بهشتي في طهران، وهي من أبرز المراكز العلمية الإيرانية، ببيان يحمل نبرة تهديد واضحة، تلوّح فيه باستخدام القوة النووية، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً خطيراً على إمكانية انزلاق التصعيد إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكدت الجامعة في بيانها أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل خمسة من أساتذتها إلى جانب عدد من أفراد عائلاتهم، معلنة التمسك بـ"مواصلة درب الشهداء الأبرار" الذين سقطوا في هذا الهجوم، وأن أفكارهم لن تُسكت وستظل أسماؤهم خالدة في التاريخ.

وجاء في البيان: "حين تهب إرادة الشعوب المستضعفة، ويرتفع صوت الحق من وسط النيران، حينها سنرد على هذا الظلم والعدوان بردٍّ يزلزل أركان الباطل. وسنعرض قريبا القوة النووية الإيرانية". وهو التصريح الذي وصفه محللون بالغامض والملغم برسائل تهديد مبطنة.

دور جامعة بهشتي في البرنامج النووي الإيراني

جامعة الشهيد بهشتي ليست مجرد مؤسسة أكاديمية، بل تعد واحدة من أبرز مراكز البحث العلمي المرتبطة بشكل غير مباشر بالبرنامج النووي الإيراني. وتخضع الجامعة لإشراف وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا الإيرانية، كما أجرت أبحاثاً متقدمة في مجالات حساسة بينها فصل اليورانيوم عن مياه الصرف باستخدام التحليل الكهربائي، وهي أبحاث تُصنف ضمن التطبيقات الممكنة لتخصيب اليورانيوم وتطوير القدرات النووية.

ويرتبط العديد من الأساتذة العاملين بالجامعة بعلاقات تعاون مع منشآت البرنامج النووي الإيراني، ما جعل الجامعة في مرمى الاستهداف خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

حصيلة ثقيلة للضحايا.. والأعداد مرشحة للارتفاع

الهجوم الإسرائيلي الذي هز العاصمة طهران وأجزاء واسعة من الأراضي الإيرانية فجراً خلف حصيلة ثقيلة من الضحايا. ووفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية، أسفرت الضربات عن مقتل 78 شخصاً وإصابة 329 آخرين بجروح متفاوتة، مع ترجيح ارتفاع الأعداد مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض.

"الأسد الصاعد".. تفاصيل أعنف ضربة إسرائيلية

العملية التي نفذتها إسرائيل تحت اسم "الأسد الصاعد" اعتُبرت الأعنف منذ سنوات طويلة من التصعيد بين الطرفين. وبحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد شاركت أكثر من 200 طائرة مقاتلة في خمس موجات من الغارات المتتالية، مستهدفة أكثر من 350 هدفاً حيوياً وحساساً داخل الأراضي الإيرانية، باستخدام نحو 330 نوعاً مختلفاً من الأسلحة الذكية والفراغية والدقيقة.



لا حرب عالمية ثالثة.. لكن الخطر قائم

في قراءة تحليلية للتصعيد الأخير، استبعد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن يقود هذا التصعيد إلى حرب عالمية ثالثة تشمل صداماً مباشراً بين القوى النووية الكبرى كروسيا، الصين، أمريكا، وحلف الناتو. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى احتمالية تورط بعض هذه القوى بشكل غير مباشر عبر تقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي والعسكري.

وأوضح سالم أن روسيا قد تمد إيران بالمعلومات الاستخباراتية والأسلحة، وكذلك الصين بحكم وجود اتفاقيات استراتيجية بين هذه الدول، معتبراً أن هذه الأزمة تمثل فرصة لروسيا والصين من أجل استنزاف واشنطن وزيادة انخراطها العسكري في المنطقة، وهو ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الأمريكي.

إسرائيل بحاجة للدعم الأمريكي لمواصلة العمليات

وبحسب اللواء سالم، فقد حققت إسرائيل نجاحاً تكتيكياً في الضربة الأولى، لكن استمرارها في توجيه ضربات جديدة يعتمد بشكل أساسي على الدعم الأمريكي المستمر، سواء من خلال تزويدها بالأسلحة والعتاد، أو تعويضها عن الخسائر الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن الصراع.

وأشار إلى أن هذا الدعم يعكس بوضوح حجم الدور المحوري الذي تلعبه القوى الكبرى في إدارة هذا النزاع، مع وجود معسكرين داعمين للطرفين: أحدهما يقف خلف إسرائيل والآخر خلف إيران، مما ينذر بإطالة أمد المواجهة.

تداعيات اقتصادية وقلق من إغلاق الخليج

وفيما يتعلق بالانعكاسات الاقتصادية للهجوم، حذر سالم من أن العالم بدأ بالفعل يلمس آثار هذه الأزمة من خلال ارتفاع أسعار النفط والذهب، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مع احتمالية إغلاق مضيق الخليج في حال تصاعدت حدة المواجهة، وهو ما سيعمق الأزمة الاقتصادية العالمية.

رد إيران غير مؤلم حتى الآن ولكن

وحول الرد الإيراني، أشار اللواء سالم إلى أن طهران لم تستخدم حتى اللحظة أوراقها الأكثر إيلاماً، مثل استهداف المدن الإسرائيلية بشكل مباشر أو ضرب الكثافة السكانية الإسرائيلية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تجعل إسرائيل عاجزة عن مواصلة العمليات العسكرية لفترة طويلة.

المشهد مفتوح على كافة السيناريوهات

في ظل هذا التصعيد الخطير والمعقد، يبقى المشهد الإقليمي مفتوحاً على كافة السيناريوهات، بين احتمالات التهدئة المشروطة أو الانزلاق إلى مواجهات أوسع، حيث تلعب حسابات القوى الكبرى والضغوط الاقتصادية دوراً محورياً في رسم معالم المرحلة المقبلة من الصراع بين طهران وتل أبيب.