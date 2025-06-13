هل تتأثر قناة السويس بالحرب الإسرائيلية الإيرانية؟.. الحكومة ترد

رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال: "هل تتأثر قناة السويس بالأحداث الجارية والمواجهة الإيرانية الإسرائيلية".



وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة، إن كل أجهزة الدولة المعنية تتابع الأحداث والملاحة في البحر الأحمر، وحتى اللحظة لم نسمع عن أي تأثير سلبي.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مجمل التطورات الإقليمية من المتوقع أن يكون لها تاثيرات سلبية على دول المنطقة، لافتاً إلى أن إيرادات مصر من العملة الصعبة توفي احتياجاتها.