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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز
محمد غالي

يحرص عدد كبير من المواطنين، على معرفة كيفية سداد فاتورة الغاز المنزلي بسهولة بالموبيل، وذلك في ظل التوسع في الخدمات الرقمية التي توفر الوقت والمجهود، وتقلل من الحاجة إلى زيارة المكاتب أو الوقوف في طوابير الدفع.

فيما يلي نستعرض الطرق المتاحة لسداد فاتورة الغاز عبر الموبايل، من خلال البطاقة البنكية، المحافظ الإلكترونية، أو تطبيقات الدفع المختلفة.

سداد فاتورة الغاز

الدفع باستخدام البطاقة البنكية

يتيح موقع الشركة التابعة للعميل إمكانية سداد فاتورة الغاز باستخدام الفيزا أو الماستر كارد، عبر الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

اختيار خدمة “دفع فاتورة الغاز”.

إدخال رقم الحساب الخاص بالعميل.

الضغط على خيار الدفع باستخدام البطاقة البنكية.

بعد إتمام الدفع، تصل رسالة نصية من البنك تؤكد العملية.

المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول

يمكن سداد فاتورة الغاز من خلال المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات في مصر، حيث تدعم هذه الخدمة السداد بسهولة وأمان، ومنها:
فودافون كاش
أورانج موني
اتصالات كاش
WE Pay.

كل ما عليك هو الدخول إلى تطبيق المحفظة، واختيار “مدفوعات الغاز” ثم اتباع الخطوات المطلوبة.

الدفع عبر ماكينات الدفع الإلكتروني (POS)

تتوفر خدمة دفع فاتورة الغاز في العديد من المحال التجارية من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني. خطوات الدفع تشمل:
الدخول إلى تطبيق ماكينة الدفع.
اختيار “مرافق عامة”.
تحديد الشركة المزودة بالخدمة.
إدخال رقم المشترك.
سداد الفاتورة واستلام إيصال الدفع.

من أشهر الشركات التي توفر هذه الخدمة:
فوري
أمان
مصاري
خدماتي
BEE
ضامن
إي فاينانس

المواقع والتطبيقات الإلكترونية

ماي فوري: عبر تحميل التطبيق من متجر App Store أو Google Play، والدخول إلى قسم الغاز الطبيعي ثم إدخال البيانات المطلوبة.
جوميا باي: من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني عبر خدمة “Jumia Pay”.

يمكن من خلال هذه المنصات سداد الفاتورة بسهولة دون الحاجة إلى التوجه لأي مكان.

 مكاتب البريد المصري

تتيح مكاتب البريد في جميع المحافظات خدمة سداد فاتورة الغاز، ويمكن لأي مواطن التوجه لأقرب مكتب خلال مواعيد العمل الرسمية لدفع الفاتورة يدويا.

وأصبح سداد فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل أمرا في غاية السهولة، بفضل الخدمات الرقمية المتنوعة التي تقدمها شركات الاتصالات، والبنوك، وشركات الدفع الإلكتروني.

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