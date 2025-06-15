قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين يشيد بكلمة رئيس النواب عن تطورات الأوضاع في المنطقة: ستكون مرجعا في رئاستنا للبرلمان الأورومتوسطي
الاحتلال يعترف: 432 إسرائيليا ما بين قتيل ومفقود ومصاب
ضبط مرتكب واقعة ضرب كلب ضال حتى نفوقه بعد مهاجمته لأجنبي بالقاهرة
رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة
بلدية تل أبيب: تضرر 61 مبنى بينها 10 سيتم هدمها بالكامل جراء سقوط صاروخ إيراني
نتنياهو يتفقد موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بات يام جنوب تل أبيب| فيديو
الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
أول يوم ثانوية.. سعادة وسط طلاب الثانوية بالدقهلية لسهولة امتحاني الدين والوطنية
الموجة 26.. إزالة 371 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس
الشبح الأمريكية.. كل ما تريد معرفته عن F-35 المستخدمة بقصف إيران
شوبير ينتقد الشحات بعد ما فعله أمام إنتر ميامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الحكومة: قطع الغاز مؤقتا عن بعض القطاعات الصناعية.. أحمد موسى: القوافل يقودها الإخوان ومصر صاحية ومحدش هيدخل بلدنا بدون تأشيرة | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

رئيس الوزراء يعلن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن يجب في الفترة المقبلة الترشيد في الاستهلاك للكهرباء، موضحاً أن الدولة والمواطنين في مركب واحد.

تصعيد إسرائيل وإيران.. هل يحدث تخفيف أحمال في مصر؟ | الحكومة تحسم الأمر

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، على التصعيد بين بين إسرائيل وإيران .

متحدث الحكومة: قطع الغاز مؤقتا عن بعض القطاعات الصناعية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزارة البترول تعاقدت مع 3 سفن لتغييز الغاز منذ فترة لربطها بالشبكة القومية.


صواريخ فرط صوتية ومسيرات للتشويش.. مفاجأت عن الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران
كشف اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي،  كواليس التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة " صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى.


وزير التموين: 300 سوق يوم واحد بجميع المحافظات لدعم صغار المزارعين وخفض الأسعار
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن مبادرة «سوق اليوم الواحد» توسّعت لتصل إلى 300 سوق بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون بين المحافظين والغرف التجارية، ضمن خطة تستهدف دعم صغار المزارعين وتقليل حلقات الوساطة التي تتسبب في زيادة الأسعار، مؤكدًا أن هذه الأسواق، إلى جانب سوق المزارع الذي بدأ في الإسكندرية، تتيح لصغار المنتجين عرض منتجاتهم اليدوية أو الزراعية دون الحاجة لكميات ضخمة أو تكاليف عالية.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إيران لم تعد محصنة
أكد إيفي ديفرين المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إيران لم تعد محصنة كما كان الوضع سابقا، مشيرًا إلى أن إسرائيل ضربت أهدافا في العمق الإيراني، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

عملاء.. سمير فرج يكشف مفاجأة مدوية عن اغتيال إسرائيل لقادة إيرانيين
علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية.

القوافل يقودها الإخوان.. أحمد موسى: مصر صاحية ومحدش هيدخل بلدنا بدون تأشيرة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه كان هناك مخطط كبير جدا ضد الدولة المصرية يتم تنفيذه من خلال قوافل الفوضى، التي تدعي رغبتها في كسر الحصار عن غزة.

أحمد موسى عن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير: محدش يزعل.. والترتيبات أسطورية
علق الإعلامي أحمد موسى،  على التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل خلال الساعات الماضية .

مدبولي رئيس الحكومة احمد موسى سمير فرج اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

رئيس الوزراء

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

صورة أرشيفية

تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

الثانوية العامة

دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE للملايين

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE.. ما القصة؟

ارشيفيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ياسر ابراهيم

كأس العالم للأندية.. كشف منشطات لـ ياسر إبراهيم والعش

ترشيحاتنا

أسرة القديس يوسف النجار لخدمة الحرفيين

تفاصيل اللقاء السنوي الثاني للحرفيين بإيبارشية بني سويف .. صور

الطائفة الإنجيلية

رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الدكتور القس سمير صادق الرئيس الأسبق للكنيسة الرسولية

التعليم العالي

مؤتمر معهد البحوث الطبية يناقش أحدث قضايا صحة المجتمع والابتكارات

بالصور

تشييع جنازة ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي من مسجد عمر مكرم.. صور

جنازة محمد صلاح الشرنوبي
جنازة محمد صلاح الشرنوبي
جنازة محمد صلاح الشرنوبي

ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الناصرية بالزقازيق

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

إطلالة جذابة.. مي حلمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

منة شلبي

رقصت بالصاجات.. ظهور منة شلبي في زفاف منة القيعي يثير الجدل

السيدة

نشر الفيديو على مواقع التواصل.. القبض على شخص قيد زوجته وتعدى عليها

عبير نعمة

عبير نعمة تشعل حماس جمهورها في حفل ألمانيا

ذكريات كريم محمود عبدالعزيز

في عيد ميلاده.. كريم محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل مؤثرة من حياته وذكرياته مع والده وأحمد زكي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد