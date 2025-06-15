متحدث الحكومة: قطع الغاز مؤقتا عن بعض القطاعات الصناعية.. أحمد موسى: القوافل يقودها الإخوان ومصر صاحية ومحدش هيدخل بلدنا بدون تأشيرة | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

رئيس الوزراء يعلن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن يجب في الفترة المقبلة الترشيد في الاستهلاك للكهرباء، موضحاً أن الدولة والمواطنين في مركب واحد.

تصعيد إسرائيل وإيران.. هل يحدث تخفيف أحمال في مصر؟ | الحكومة تحسم الأمر

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، على التصعيد بين بين إسرائيل وإيران .

متحدث الحكومة: قطع الغاز مؤقتا عن بعض القطاعات الصناعية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزارة البترول تعاقدت مع 3 سفن لتغييز الغاز منذ فترة لربطها بالشبكة القومية.



صواريخ فرط صوتية ومسيرات للتشويش.. مفاجأت عن الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران

كشف اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، كواليس التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة " صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى.



وزير التموين: 300 سوق يوم واحد بجميع المحافظات لدعم صغار المزارعين وخفض الأسعار

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن مبادرة «سوق اليوم الواحد» توسّعت لتصل إلى 300 سوق بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون بين المحافظين والغرف التجارية، ضمن خطة تستهدف دعم صغار المزارعين وتقليل حلقات الوساطة التي تتسبب في زيادة الأسعار، مؤكدًا أن هذه الأسواق، إلى جانب سوق المزارع الذي بدأ في الإسكندرية، تتيح لصغار المنتجين عرض منتجاتهم اليدوية أو الزراعية دون الحاجة لكميات ضخمة أو تكاليف عالية.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إيران لم تعد محصنة

أكد إيفي ديفرين المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إيران لم تعد محصنة كما كان الوضع سابقا، مشيرًا إلى أن إسرائيل ضربت أهدافا في العمق الإيراني، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

عملاء.. سمير فرج يكشف مفاجأة مدوية عن اغتيال إسرائيل لقادة إيرانيين

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية.

القوافل يقودها الإخوان.. أحمد موسى: مصر صاحية ومحدش هيدخل بلدنا بدون تأشيرة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه كان هناك مخطط كبير جدا ضد الدولة المصرية يتم تنفيذه من خلال قوافل الفوضى، التي تدعي رغبتها في كسر الحصار عن غزة.

أحمد موسى عن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير: محدش يزعل.. والترتيبات أسطورية

علق الإعلامي أحمد موسى، على التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل خلال الساعات الماضية .