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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التموين: 300 سوق يوم واحد بجميع المحافظات لدعم صغار المزارعين وخفض الأسعار

وزير التموين
وزير التموين
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن مبادرة «سوق اليوم الواحد» توسّعت لتصل إلى 300 سوق بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون بين المحافظين والغرف التجارية، ضمن خطة تستهدف دعم صغار المزارعين وتقليل حلقات الوساطة التي تتسبب في زيادة الأسعار، مؤكدًا أن هذه الأسواق، إلى جانب سوق المزارع الذي بدأ في الإسكندرية، تتيح لصغار المنتجين عرض منتجاتهم اليدوية أو الزراعية دون الحاجة لكميات ضخمة أو تكاليف عالية.

وأكد فاروق، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الثانية من المبادرة أسفرت عن إقامة 260 سوقًا إضافيًا، ما ساهم في خلق منافسة بين السلاسل التجارية وتوفير عروض بأسعار مخفضة أثرت إيجابيًا على السوق المحلي، خاصة خلال شهر رمضان وما بعده.

وفيما يخص المخزون الاستراتيجي، طمأن الوزير المواطنين بأن مصر تمتلك احتياطيًا من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر في معظم الأصناف، بل يصل إلى ضعف هذه المدة في بعض السلع، وهو ما اعتبره فاروق نتيجة مباشرة لتوسيع مصادر الاستيراد وزيادة السعة التخزينية عبر تطوير الصوامع.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق كامل مع القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص، من خلال غرفة عمليات دائمة لمتابعة الأسواق وتوفير السلع بشكل مستقر، مؤكداً أن الحكومة جاهزة لمضاعفة المخزون متى تطلّبت الحاجة، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

التحديات الإقليمية السعة التخزينية السلع الأساسية إكسترا نيوز زيادة الأسعار وزير التموين

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