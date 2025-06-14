عملاء.. سمير فرج يكشف مفاجأة مدوية عن اغتيال إسرائيل لقادة إيرانيين

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية.



وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اغتيال إسرائيل للقادة الإيرانيين فضيحة كبيرة ".



وتابع سمير فرج :" إسرائيل تمكنت من اغتيال قائد الحرس الثوري ورئيس الأركان الإيراني ".

وأكمل سمير فرج :" علامة استفهام كبيرة حول تمكن إسرائيل من اغتيال قادة عسكريين في إيران على يد إسرائيل ".

ولفت سمير فرج :" إيران لم تتعلم من درس اغتيال إسرائيل لقادة حزب الله وحماس ".

ولفت سمير فرج :" إسرائيل تشتري العملاء للحصول على معلومات عن أماكن تواجد القادة العسكريين الإيرانيين ".