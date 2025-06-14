تعرضت لخداع.. سمير فرج: إيران بلعت الطعم الإسرائيلي ولم تستعد للضربة جيدا

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية.



وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، إن ترامب اعطى إسرائيل الضوء الأخضر لضرب إيران، وإن الضربة الإسرائيلية على إيران تمت بناء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكمل سمير فرج، أن إيران بلعت الطعم الإسرائيلي الذي استخدمته إسرائيل لتنفيذ الضربة على أهداف إيرانية.

ولفت سمير فرج، إلى أن إيران تعرضت لخداع عسكري ولم تستعد للضربة الإسرائيلية.