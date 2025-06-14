سمير فرج : إيران أقوى من إسرائيل والأخيرة مش قادرة تصد الصواريخ الفرط صوتية

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية.





وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منطقة الشرق الأوسط تمر بلحظات فارقة ونشهد حربا بين إسرائيل وإيران".

وتابع سمير فرج، أن إيران دولة قوية وهي أقوى من إسرائيل طبقا للتصنيف العالمي.

وأكمل سمير فرج، أن ما نشهده حرب بين دولتين فقط وطبقا للتقديرات طالما أمريكا تدعم إسرائيل دفاعيا فإنها حرب محلية وليس إقليمية.

ولفت سمير فرج، إلى أن إسرائيل غير قادرة على صد الصواريخ الفرط صوتية القادمة من إيران.