سمير فرج: الصواريخ الإيرانية أصابت مبانٍ دفاعية داخل إسرائيل

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل الهجمات الإسرائيلة على إيران، فجر اليوم، والرد الإيراني مساء اليوم على إسرائيل عبر إطلاق مئات الصواريخ على تل أبيب، ودور الولايات المتحدة.

وأوضح اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدم برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن الولايات المتحدة لم تتدخل عسكريًا حتى الآن، لكنها أعلنت أنها ستشارك؛ في حال تعرض قواتها أو مصالحها لأي تهديد مباشر، مشيرًا إلى أن احتمال تدخل أمريكا لمساندة إسرائيل في اعتراض تلك الصواريخ وارد بقوة، كما حدث سابقًا.

ضربة استباقية ضد إيران

أشار المفكر الاستراتيجي إلى أن إسرائيل لجأت لضربة استباقية ضد إيران، لكن بعد الضربات الإيرانية 'الموجعة'، من المرجح أن تتحرك واشنطن نحو فرض تهدئة وفتح باب المفاوضات، خصوصًا في ظل اعتراف تل أبيب بأن الضربات الإيرانية مؤلمة بالفعل.

وقال فرج إن الصواريخ الإيرانية أصابت مبانٍ دفاعية داخل إسرائيل، ما دفع الإسرائيليين إلى اللجوء للخنادق، مضيفًا أن الضربة قد لا تستمر أكثر من 3 أيام، قبل أن تتدخل أمريكا لوقف القتال.

وأكد اللواء سمير فرج على احتمالية توسع المواجهة نحو مفاعل ديمونة النووي، معتبرًا ذلك أحد الخطوط الحمراء التي قد تشعل حربًا واسعة.

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