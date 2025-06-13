العرابي: إسرائيل تسعى لإرجاع إيران سنوات إلى الوراء عبر ضربات متتالية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران تمثل تحولًا نوعيًا في نمط المواجهة العسكرية، مشيرًا إلى أن تل أبيب تسعى بوضوح إلى تقويض القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية بشكل ممنهج.

وأوضح العرابي في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الضربات الإسرائيلية اتسمت بالتدرج والتخطيط المحكم، بدأت باستهداف أذرع إيران في المنطقة مثل حزب الله، ثم انتقلت إلى تصفية عدد من القيادات الإيرانية، قبل أن تتصاعد لتشمل منشآت نووية وصاروخية ومطارات عسكرية.

وأكد أن الهدف الاستراتيجي الواضح لإسرائيل هو إنهاك طهران عسكريًا وإعادتها إلى الوراء لسنوات، وهو ما يفسر استمرار الغارات وتوسيع نطاق الأهداف لتشمل مفاصل القوة الإيرانية، خاصة تلك المتعلقة بمنظومات الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية.

وأضاف العرابي أن الرد الإيراني حتى الآن لم يرتق إلى مستوى التصعيد الإسرائيلي، بل اقتصر على تصريحات إعلامية، وهو ما يُعيد إلى الأذهان السيناريوهات السابقة مثل اغتيال قائد فيلق القدس، دون رد عسكري فاعل من الجانب الإيراني.

وشدد وزير الخارجية الأسبق على أن ما يحدث حاليًا يعكس تبدلًا كبيرًا في قواعد الاشتباك، حيث لم تعد هناك خطوط حمراء أو توازنات تردعية، بل مواجهة مفتوحة تُدار بمعادلات جديدة، هدفها إضعاف الطرف الآخر إلى أقصى درجة ممكنة.