النووي الإسرائيلي.. أحمد موسى يطالب بأمر عاجل على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الجميع يتحدث عن ضرورة نزع السلاح النووي من إيران، مؤكدًا أنه يجب أيضًا نزع السلاح النووي من إسرائيل.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: “امتلاك أي دولة للسلاح النووي يمثل سلاح ردع، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمتلك بالفعل هذا السلاح واستخدمته ضد الفلسطينيين، مطالبًا بنزع السلاح النووي من إسرائيل”.

وأضاف أن العالم يردد أن امتلاك إيران للسلاح النووي يهدد الأمن والسلم العالمي، متسائلًا: إذا كانت إسرائيل تملك السلاح النووي، أليست هي الأخرى تهدد الأمن والسلم العالمي؟ مؤكدًا أن إسرائيل كيان عدو لا ينبغي أن يمتلك هذا السلاح، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدعمها في ذلك.

وأشار إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل قد تتطور، وأن دول المنطقة، تتأثر بهذه الأزمات.