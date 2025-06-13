أحمد موسى: مئات الصواريخ الإيرانية البالستية وصلت تل أبيب

قال الإعلامي أحمد موسى إن الضربات العسكرية الجوية التي شنتها إسرائيل على إيران فجر اليوم الجمعة، تمثل تصعيدًا غير مسبوق في المنطقة.

مئات الصواريخ الإيرانية البالستية وصلت تل أبيب

وأشار موسى إلى أن رد طهران جاء متأخرًا، لكنه تضمن إطلاق مئات الصواريخ الباليستية باتجاه تل أبيب.

الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرتين حربيتين

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت من إسقاط طائرتين حربيتين، بالإضافة إلى أسر أحد القادة العسكريين المتورطين في إحدى هذه الطائرتين.

صافرات الإنذار تنطلق في مختلف أنحاء إسرائيل

وأضاف موسى أن صافرات الإنذار انطلقت في مختلف أنحاء إسرائيل، بينما نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات لمسؤول بارز قال فيها: "لن يكون هناك مكان آمن في الكيان الصهيوني".

حرب رسمية بين إيران وإسرائيل:

وأشار إلى أن ما يجري حاليًا بمثابة "مشاهد لحرب رسمية"، لافتًا إلى أن إسرائيل استهدفت خلال هجومها عددًا من القادة العسكريين والعلماء في مجال الطاقة النووية داخل إيران.

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معلومات استخباراتية دقيقة

وأوضح موسى أن تنفيذ هذه العمليات تم بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، بعد زرع العديد من الجواسيس داخل العاصمة الإيرانية، مؤكدًا أن هذه التطورات الأخيرة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ما يزيد من التوتر الاقتصادي حول العالم.

واختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن الخاسر الأكبر من هذه التداعيات هو القضية الفلسطينية، التي تبتعد عن دائرة الاهتمام الدولي وسط تصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران.

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