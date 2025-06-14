إيران وإسرائيل.. أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد أن أي تصعيد له تداعيات كارثية على المنطقة

علق الإعلامي أحمد موسى، على التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل خلال الساعات الماضية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي أردوغان.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "متحدث الرئاسة أكد أن الرئيس السيسي تناول مع نظيره التركي الأوضاع الإقلميية والتصعيد الإسرائيلي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: " شدد الرئيسان على أن النهج التصعيدي يمكن أن تنتج عنه تداعيات كارثية على المنطقة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "الرئيس السيسي ونظيره التركي شددا على ضرورة الوقف الفوري للاعمال العسكرية والعودة للمفاوضات بين أمريكا وإيران".