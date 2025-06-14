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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة: لا تداعيات أمنية مباشرة على مصر نتيجة الصراع الإسرائيلي - الإيرانى

المستشار محمد الحمصانى
المستشار محمد الحمصانى
أسامة علي

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ما يحدث بين إيران وإسرائيل سيكون له تداعيات إقتصادية على العالم أجمع ولا سيما الشرق الأوسط.

أوضح محمد الحمصانى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6” المذاع عبر قناة “الحياة”، أنه لن تكون هناك إى تداعيات أمنية مباشرة على الدولة المصرية نتيجة الصراع الإسرائيلي الإيرانى.

وأكد متحدث الحكومة، أن المخزون الأستراتيجى من المواد البترولية والسلع الغذائية متوفر فى الدولة لمدة 6 أشهر على الأقل.

مصطفى مدبولي 

وكان طمأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بشأن توفر المواد البترولية والغاز الطبيعى.

وأضاف مصطفى مدبولى، الحكومة تحركت لتأمين الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية والغاز للقطاعات المختلفة.

أوضح مصطفى مدبولى، أن الدولة استهدفت هذا العام أن يكون لديها 3 سفن للتغييز سوف يتم ربطها بالشبكة القومية لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميا.

وأكد مدبولى، أن الدولة لن تتأثر حال انقطاع امتداد الغاز من أى دولة كانت تتعامل معها مصر بعد وجود سفن التغييز الثلاث.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم رفع إنتاج المازوت هذا العام بنسبة الضعف عن العام الماضى.

متحدث الحكومة إيران إسرائيل اخبار التوك شو صدى البلد

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