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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي عن تصعيد إسرائيل وإيران: تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير.. وملتزمون بعدم تخفيف الأحمال

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن عدد من الموضوعات المهمة خاصة في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة بين إسرائيل وإيران، وذلك على هامش تفقده لعدد من المشروعات التنموية في محافظة البحيرة .

سيناريوهات للتعامل مع تصعيد إيران وإسرائيل 


أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مصر تدين ما يحدث من تصعيد بين إسرائيل وإيران .

وقال مدبولي في كلمته على هامش زيارته لمشروعات تنموية في البحيرة ، :" ندعو الله ألا يستمر التصعيد بين إيران وإسرائيل ويتحول لأزمة إقليمية او عالمية".

وتابع مدبولي :" الحكومة تضع كل السيناريوهات للتعامل مع التصعيد في المنطقة بين إسرائيل وإيران".

 

ملتزمون بعدم تخفيف الأحمال 

وقال مدبولي، إن الحكومة تضع كل السيناريوهات للتعامل مع التصعيد في المنطقة بين إسرائيل وإيران".

وتابع مدبولي :" كنت في تواصل مع وزير البترول والكهرباء ومحافظ البنك المركزي لمتابعة هذا الأمر وتداعياته على قطاع الطاقة".

وأكمل مدبولي :" وضعنا خطة وأكدنا أن هذا الصيف لن يحدث فيه تخفيف أحمال ونؤكد على هذا العهد والدولة تعمل على هذا الأمر".

وتابع مدبولي :" التصعيد كان له تداعيات مباشرة على جزء كبير من إمدادات الغاز التي تأتي لمصر والتي تساهم في توفير الوقود، و بدأنا في إجراءات احترازية ومتابعة كل خطط الطوارئ لضمان عدم تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء".

 

توفير المواد البترولية 

طمأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بشأن توفر المواد البترولية والغاز الطبيعى.

وأضاف مصطفى مدبولى، الحكومة تحركت لتأمين الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية والغاز للقطاعات المختلفة.

وأوضح مصطفى مدبولى، الدولة استهدفت هذا العام أن يكون لديها 3 سفن للتغييز سوف يتم ربطها بالشبكة القومية لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميا.

وأكد مدبولى، أن الدولة لن تتأثر حال انقطاع امتداد الغاز من أى دولة كانت تتعامل معها مصر بعد وجود سفن التغييز الثلاث.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم رفع إنتاج المازوت هذا العام بنسبة الضعف عن العام الماضى.

 

مدبولي يطالب المصريين بترشيد استهلاك الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب الترشيد في استهلاك الكهرباء، موضحاً أن الدولة والمواطنين في مركب واحد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد خلال جولته في محافظة البحيرة، أن التصعيد الذي يحدث في المنطقة سوف يستمر لفترة وسوف يشهد احداثا جديدة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير للربع الأخير من العام بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة.

 

تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير 

واضاف ان تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير ليكون هناك اجواء مناسبة للاقتراح مؤكدا انه سيتم افتتاحه في الربع الاخير من هذا العام وسوف يتم تحديد اليوم قريبا .
 

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