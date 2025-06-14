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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حوار مع الأطفال.. مدبولي يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر بالبحيرة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية زاوية صقر، مركز أبو المطامير، وذلك في إطار جولته التفقدية التي يقوم بها اليوم لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة للاطمئنان على سير العمل وكفاءة التشغيل.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن مركز تنمية الأسرة والطفل هو مشروع خدمي وتنموي متكامل يقدم حزمة شاملة من الأنشطة التعليمية والتربوية والاجتماعية، ويُعد واحدا من أبرز إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة، ونموذجا لتطوير الخدمات المجتمعية داخل الريف المصري، موضحة أن المركز يعمل بشكل فعّال على مدار الأسبوع، ويستقبل الأطفال وأسرهم من داخل القرية بشكل يومي، ويهدف الى أن يكون نقطة جذب، بفضل ما يقدمه من أنشطة تعليمية حديثة وبرامج رياضية وحركية تُعزز النمو الجسدي والعقلي، وقصص تفاعلية وورش رسم وتلوين تُنمي الخيال والإبداع لدى الأطفال.

واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح تفصيلي من الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، التي أوضحت أن مبنى المركز يتكون من طابقين، بواقع دور أرضي به غرف إدارية، وفصول للمراحل التعليمية من سن 2 لـ 4 سنوات، ومن سن 3 لـ 5 سنوات، وحديقة ترفيهية للأطفال، ويضم الطابق الثاني غرفة تخاطب وغرفة أنشطة ومكتبين إداريين للمعلمين.

وأكدت أن الفصول مجهزة بأحدث شاشات العرض لعرض المحتوى الفني والتعليمي، لافتة إلى وجود غرفة علاج طبيعي.

وتحدثت عن أنشطة مركز تنمية الأسرة والطفل، موضحة أنه يضم أنشطة ترفيهية (العاب تمثيلية – فنون الموسيقى – الأفلام الكرتونية التعليمية)، وأنشطة تعليمية (التخاطب – القراءة – العاب الذكاء – العاب تعليمية – غرفة علاج طبيعي).

وتابعت: توجد أيضا أنشطة تنمية المهارات الحركية والعقلية وتشجيع الابداع والخيال والتفاعل الاجتماعي، مثل الأنشطة الفنية (الرسوم والتلوين – المواد الفنية – الحرف اليدوية).

وأوضحت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة أن أنشطة المركز تستهدف تنمية المهارات الحياتية وتشجيع الابداع والتفاعل الاجتماعي وتعليم القيادة من خلال الالعاب والأنشطة البسيطة، فضلا عن تعليم الأنشطة الاقتصادية والصناعية مثل تدوير المخلفات، وبعض الأنشطة الحرفية للتعريف بالحرف اليدوية مثل مهنة النجارة والكهرباء وكذلك الخياطة والمشغولات اليدوية، وكذلك تعليم المهن المختلفة كالطب والهندسة، قائلة: يولي المركز اهتماما كبيرا بالجانب الروحي من خلال تنظيم حلقات منتظمة لتحفيظ القرآن الكريم.

وأضافت أن المركز يحرص أيضا على تعليم القيم من خلال النشاط القصصي والأغاني والاناشيد. كما أوضحت أن مركز تنمية الاسرة يقدم دورات تدريبية شهرية للعاملين به، ويعمل على تأهيل بناء شخصية الطفل، ويقدم ندوات توعية للأسرة عن التربية الإيجابية شهريًا.

هذا، وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على دخول أحد فصول أنشطة تنمية القدرات بالمركز، وأدار حوارا وديا مع الأطفال بها، كما تابع الأنشطة الثقافية التي تتم بالمركز، وأكد أهمية استمرار أنشطة المركز لجذب أكبر عدد من الأطفال، وأشاد بجهود المركز.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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