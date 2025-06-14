باحث: حكومة إسرائيل ترى في الظرف الراهن فرصة لحسم عدة ملفات

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن السبب وراء ما تمر به منطقة الشرق الأوسط حتى الآن من صراعات، هو الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أنها نقطة البداية التي أوصلتنا للوضع الراهن.

وأضاف محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال لقائه مع الإعلامية سارة حازم، على قناة "dmc": "المجتمع الدولي فشل حتى الآن في وضع حد للجرائم الإسرائيلية والإبادة التي تتم في قطاع غزة، وحالة التقاعس والتواطؤ من المجتمع الدولي وبعض أطراف المنظومة الدولية، فبدأ بنك الأهداف الإسرائيلي يتوسع".

وتابع محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن : "انتقلنا من بعض الأهداف الإسرائيلية في قطاع غزة، ثم أهداف في الضفة الغربية على غرار خطة الضم للسيادة الإسرائيلية، ثم أهداف أخرى في سوريا، والسعي لإضعاف حزب الله اللبناني، ثم الحوثيين، وأخيرا إيران".

وقال: "حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل ترى في الظرف الراهن، فرصة لحسم العديد من الملفات، وهذا الأمر كان مخطط له بشكل مسبق".