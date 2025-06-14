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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فات الميعاد الحلقة 1 .. تعرف على الأحداث قبل عرضها بالتليفزيون

فات الميعاد
فات الميعاد
أحمد البهى

طرحت منصة watch it، الحلقة الاولي من مسلسل"فات الميعاد"، وذلك قبل طرحه علي شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط. 

وحملت الحلقة الاولي عدد من الاحداث، حيث كشفت عن زوجين" أحمد مجدي" و"أسماء ابو اليزيد" اللذان يقيمان في بيت عائلة، حيث تسعي الثانية للانتقال الي منزل آخر بعيدًا عن بيت العائلة، وتوفر مبلغ مالي، الي ان يتعرض شقيق زوجها، الى أزمة حيث يمضي على ايصالات امانة ويصدر في حقه حكم بالحبس، ليعرض أحمد مجدي علي زوجته الحصول علي الاموال من اجل ان يقوم بالافراج عن شقيقه ، ودفع المبلغ المالي، الا انها ترفض، لتفاجيء بان سرق الاموال دون علمها، وذهب ليدفع الدين علي شقيقه. 

وتدور أحداث المسلسل فى اطار اجتماعي وهو مكون من ٣٠ حلقة ، وتبدأ الأحداث بطلب زوجة الانفصال عن زوجها بسبب وجود العديد من الصراعات بينهما ، وتتوالي العديد من الأحداث التشويقية.

أبطال مسلسل فات الميعاد 

ومسلسل فات الميعاد من بطولة عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم أسماء أبو اليزيد،  أحمد مجدي ، محمود البزاوي، محمد علي رزق ، هاجر عفيفي ، محمد ابو داود، أحمد صفوت ، فدوي عابد ، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

تعاون أحمد مجدي وأسماء ابو اليزيد

ويذكر ان هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء ابو اليزيد بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “الآنسة فرح” الذى عرض على مدار ٥ سنوات متتالية وحقق نجاحا كبيرا.

منصة WATCH IT فات الميعاد

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