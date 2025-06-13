أخبار الفن| الحالة الصحية لـ ملك زاهر.. ظهور شيماء سيف مع زوجها

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: الحالة الصحية لـ ملك زاهر، ظهور شيماء سيف مع زوجها، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.
أول ظهور رسمي لـ شيماء سيف مع زوجها بعد عودتهما
ظهرت الفنانة شيماء سيف، مع زوجها محمد كارتر، في حفل زفاف منة عدلي القيعي، الذي أقيم مساء أمس الخميس.
أحد سأل عني .. محمد عبده يستعد لطرح ألبومه الجديد
يستعد الفنان محمد عبده، لطرح ألبوم جديد له، يحمل اسم أحد سأل عني، تزامنا مع الموسم الصيفي الحالي.
الدكاترة مش عارفين عندي إيه | ملك زاهر توجّه رسالة مؤثرة لمتابعيها
حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر، على طمأنة جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي مرت بها.
تامر حسني يكشف تطورات الحالة الصحية لابنه آدم
حرص الفنان تامر حسني على توجيه الشكر لكل من تواصل معه للاطمئنان على نجله “آدم”، بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية نتيجة انفجار الزائدة، وأكد أن نجله خرج من العناية المركزة عقب العملية، موجّهًا الشكر والدعاء لكل من ساندهم خلال هذه الأزمة الصحية.
مصطفي عماد يدعم ملك زاهر في أزمتها الصحية
حرص الفنان الشاب مصطفى عماد على دعم الفنانة ملك أحمد زاهر والدعاء لها، بعد تعرضها لـ أزمة صحية مفاجئة نُقلت على أثرها إلى المستشفى
مايان السيد تحتفل بزفاف شقيقتها .. وتخطف الأنظار بجمالها
تحتفل الفنانة مايان السيد حاليًا بزفاف شقيقتها، وسط أجواء عائلية دافئة مليئة بالحب والفرح، بحضور عدد من أفراد الأسرة والمقربين.
أوركسترا سليم سحاب ولؤي ومصطفى شوقي في حفل ذكرى 30 يونيو بمسرح البالون
بدأ البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، الاستعداد لإقامة احتفالية كبرى يوم الجمعة الموافق 27 يونيو الجاري، يحييها النجمان لؤي ومصطفى شوقي، بمشاركة أوركسترا النجم العالمي سليم سحاب، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.
بالصاجات.. منة شلبي تزف منة عدلي القيعي
تصدرت الفنانة منة شلبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي ترقص بالصاجات خلال حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش، والذي أقيم مساء أمس الخميس.
هو أنت مين.. أنغام تبدأ حفلها في مدينة الخبر السعودية
بدأت الفنانة أنغام، حفلها الغنائي، في مدينة الخبر السعودية، مساء اليوم الجمعة 13 يونيو، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى.