أخبار الفن| الحالة الصحية لـ ملك زاهر.. ظهور شيماء سيف مع زوجها

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: الحالة الصحية لـ ملك زاهر، ظهور شيماء سيف مع زوجها، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

ظهرت الفنانة شيماء سيف، مع زوجها محمد كارتر، في حفل زفاف منة عدلي القيعي، الذي أقيم مساء أمس الخميس.

يستعد الفنان محمد عبده، لطرح ألبوم جديد له، يحمل اسم أحد سأل عني، تزامنا مع الموسم الصيفي الحالي.

حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر، على طمأنة جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي مرت بها.

حرص الفنان تامر حسني على توجيه الشكر لكل من تواصل معه للاطمئنان على نجله “آدم”، بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية نتيجة انفجار الزائدة، وأكد أن نجله خرج من العناية المركزة عقب العملية، موجّهًا الشكر والدعاء لكل من ساندهم خلال هذه الأزمة الصحية.

حرص الفنان الشاب مصطفى عماد على دعم الفنانة ملك أحمد زاهر والدعاء لها، بعد تعرضها لـ أزمة صحية مفاجئة نُقلت على أثرها إلى المستشفى

تحتفل الفنانة مايان السيد حاليًا بزفاف شقيقتها، وسط أجواء عائلية دافئة مليئة بالحب والفرح، بحضور عدد من أفراد الأسرة والمقربين.

بدأ البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، الاستعداد لإقامة احتفالية كبرى يوم الجمعة الموافق 27 يونيو الجاري، يحييها النجمان لؤي ومصطفى شوقي، بمشاركة أوركسترا النجم العالمي سليم سحاب، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.

تصدرت الفنانة منة شلبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي ترقص بالصاجات خلال حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش، والذي أقيم مساء أمس الخميس.

بدأت الفنانة أنغام، حفلها الغنائي، في مدينة الخبر السعودية، مساء اليوم الجمعة 13 يونيو، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى.