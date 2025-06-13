قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. حالة الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025
يمزج بين مسيرتها وحضارة مصر.. مديحة حمدي تعلن عن فيلم عن حياتها | خاص
أخبار الوادي الجديد| ميكنة صندوق استصلاح الأراضي.. و107مستفيدين من قرعة تسمين الماشية
ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون وميلوني التصعيد بين إسرائيل وإيران
ما هي صيغة دعاء القنوت ومتى يقال؟.. الإفتاء تحدد كلماته وأفضل وقت له
حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور
طريقة عمل اللحمة بالبرقوق
أول جلسة لمعارضة نجل محمد رمضان على إيداعه فى دار رعاية.. الخميس
تحذير عاجل من الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
المالية: تبكير صرف مرتبات شهر يونيو إلى هذا الموعد
هلال سالم: الزمالك يتمتع بشعبية جارفة في الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحد سأل عني .. محمد عبده يستعد لطرح ألبومه الجديد

محمد عبده
محمد عبده
قسم الفن

يستعد الفنان محمد عبده، لطرح ألبوم جديد له، يحمل اسم أحد سأل عني، تزامنا مع الموسم الصيفي الحالي. 

وأعلن محمد عبده -في حفله الأخير بمدينة الخبر السعودية- عن طرح ألبوم أحد سأل عني، خلال الفترة المقبلة، ولم يكشف الموعد النهائي المحدد. 

أحدث أغاني محمد عبده 

وكان محمد عبده، طرح أولى أغاني ألبومه الجديد "أحد سأل عني"، الذي يجمعه برمز الكلمة الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، وعبقري اللحن الموسيقار الدكتور طلال، تحت إشراف عام خالد أبو منذر. 

وأغاني محمد عبده، هي: "أحد سأل عني" توزيع أمير عبد المجيد، "قالت قصيدك ليل" توزيع وليد فايد، "يا صاحبي طالت" توزيع عصام الشرايطي، "لليل حارس" توزيع يحيى الموجي، "الشفق" توزيع عصام الشرايطي.

أعمال محمد عبده

وفي شهر نوفمبر 2024، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنان محمد عبده، الجديد الذي تضمن 7 أغاني، جميعها من ألحان الموسيقار طلال، وهي: 

  • أغنية المدينة، من كلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: يحيى الموجي.
  • أغنيةيا جنة الدنيا، من كلمات: علي مساعد، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي.
  • أغنيةبين الوجيه، من كلمات: منادي، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: أمير عبد المجيد.
  • أغنية الله يجازي، من كلمات: محمد بن فطيس، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: سي روس.
  • أغنية أحبك، من كلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: وليد فاي.
  • أغنية أكتب لها حرف، من كلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: سي روس.
  • أغنية خذ فؤادي، من كلمات: أنور المشيري، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: أمير عبد المجيد.

ويعد هذا الألبوم هو الأول لـ محمد عبده، بعدما أعلن عن إصابته بمرض السرطان، في شهر مايو الماضي، وابتعد بعدها عن نشاطه الفني بسبب وعكته الصحية. 

أغاني محمد عبده

وكانت أحدث أغاني فنان العرب محمد عبده هي أغنية كثير اشتقت، التي تم طرحها في 30 يناير 2024، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية كثير اشتقت لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، ألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز.

محمد عبده الفنان محمد عبده السعودية أغاني محمد عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء الأحياء لـ2 ثانوي وإضافة مادة "التاريخ الوطني؟|التعليم تكشف الحقيقة

مطار القاهرة

توجيه حكومي.. مطار القاهرة يخلي أكثر من 10 آلاف حقيبة وطرد من المخازن| شاهد

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

الفنانة ملك أحمد زاهر

الدكاترة مش عارفين عندي إيه | ملك زاهر توجّه رسالة مؤثرة لمتابعيها

زلزال

زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب السعودية والخليج العربي

ترشيحاتنا

داني دانون

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: الهجوم على إيران ضرورة وطنية

أرشيفية

إسرائيل تعلن اعتراض طائرة مسيرة في إيلات

نطنز

الضربة الإسرائيلية على منشأة نطنز النووية الإيرانية تسبب في أضرار كبيرة

بالصور

حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

طريقة عمل اللحمة بالبرقوق

عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش زي المحلات بخطوات بسيطة

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش

النقابات الفنية تشكر جبار جودي بعد مساعدة إلهام شاهين وهالة سرحان بالعراق

الهام شاهين وهالة سرحان
الهام شاهين وهالة سرحان
الهام شاهين وهالة سرحان

فيديو

اسما شريف منير

أسما شريف منير: كل ست حرة وعيب نحاكم الناس من بلكونة أخلاقنا الشخصية

فضل شاكر

الحب وبس .. فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه

أنغام

هو انت مين.. أنغام تبدأ حفلها في مدينة الخبر السعودية

نور عمرو دياب

بعد ما غنلها صدقنى خلاص بصوته .. حبيب نور ابنة الهضبة الغامض يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد