مايان السيد تحتفل بزفاف شقيقتها .. وتخطف الأنظار بجمالها

تحتفل الفنانة مايان السيد حاليًا بزفاف شقيقتها، وسط أجواء عائلية دافئة مليئة بالحب والفرح، بحضور عدد من أفراد الأسرة والمقربين.



وخطفت مايان الأنظار بإطلالة أنيقة وساحرة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الذهبي المتدرج، بتصميم أوف شولدر مزين بتطريزات لامعة وذيل طويل، ونسّقت إطلالتها بتسريحة شعر منسدل بتموجات ناعمة مع مكياج هادئ أضفى عليها مزيدًا من الجاذبية.

أحدث أعمال مايان السيد كان فيلم “نجوم الساحل”، الذي شاركت في بطولته إلى جانب أحمد داش، على صبحي، أحمد عبدالحميد، على السباعي، مالك عماد، تميمة حافظ، وفليكس، كما شهد العمل ظهور عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أكرم حسني، دينا الشربيني، وأمينة خليل.