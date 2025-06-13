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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الدكاترة مش عارفين عندي إيه | ملك زاهر توجّه رسالة مؤثرة لمتابعيها

الفنانة ملك أحمد زاهر
الفنانة ملك أحمد زاهر

حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر، على طمأنة جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي مرت بها. 

وكتبت ملك أحمد زاهر، عبر ستوري انستجرام: «أنا واللِه ما كنت متوقعة كل اللي حاصل ده أنا لما حبيت أشارك حالتي الصحية، كنت مخضوضة جدًا على نفسي وفكرة إن لا أنا ولا الدكاترة حتى عارفين عندي إيه، كانت رعباني، وكنت محتاجة بس أوصلكم إن حياتي فيها الحلو وفيها الوحش، وقلت في الستوري إن الموضوع مش الغرض منه القلق، وإني مش عايزة حد يقلق عليا أنا كويسة، وكده كده أحسن من غيري».

وتابعت ملك أحمد زاهر: عندي يقين في ربنا أنه هايقومني بالسلامة، وإن شاء الله تبقى حاجة بسيطة بس من خضتي كتبت مع أن ديه مش طبيعتي إني أشارك الحاجات السلبية عموما أنا بس مش عارفة أقول إيه ولا إيه من قلبي بشكر كل حد سأل عليا ودعالي واللهِ كله كان بيوصلني، وأنا أسفة لو مردتش على حد وبشكر كل زمايلي وأساتذتي اللي كانوا بيسألوا عليا كل يوم ومسابونيش لحظة وكل صحابي وعيلتي اللي كانوا جمبي.

وأضافت ملك أحمد زاهر حديثها: أنا الحمد لله بقيت أحسن من الأول وبطلت أروح المستشفى الحمد لله بحمد ربنا إنها جت على قد كده حتى لو الأيام اللي فاتت كانت صعبة واللي عندي ده حاجة مخيفة شوية، وخضتنا بس برضو أنا كويسة والحمد لله إنها جت على قد كده أكيد ربنا حماني من حاجة أكبر، وأهم حاجة إن عرف السبب بَطل العجب، والحمد لله إننا عرفنا، هي حساسية شديدة فالدم الموضوع critical.

واختتمت ملك زاهر حديثها: بس أنا مطمنة أنا بخف وبتحسن كل يوم الحمد لله والشكر الله ومافيش حاجة خطيرة بإذن الله وأنا أسفة لو كنت قلقتكم بس ده مكانش الغرض أبدا والله، شكرا من كل قلبي على الحب ده أنا عرفت غلاوتي عندكم وعند كل اللي حواليا بشكركم من قلبي. 

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