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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أوركسترا سليم سحاب ولؤي ومصطفى شوقي في حفل ذكرى 30 يونيو بمسرح البالون

بروفة الحفل
بروفة الحفل
قسم الفن

بدأ البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، الاستعداد لإقامة احتفالية كبرى يوم الجمعة الموافق 27 يونيو الجاري، يحييها النجمان لؤي ومصطفى شوقي، بمشاركة أوركسترا النجم العالمي سليم سحاب، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.

تُقام الاحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

يبدأ الفصل الأول من الاحتفالية بمجموعة من الفقرات الفنية، تقدمها فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت قيادة أوركسترا المايسترو العالمي سليم سحاب. وتُعد الاحتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو باكورة التعاون بين المايسترو سليم سحاب والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، في قيادة أوركسترا فرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية، وإعادة تقديم أعمالهما وتسجيلاتهما.

أما الفصل الثاني من الاحتفالية، فيتضمن مجموعة من الفقرات الغنائية الوطنية والتراثية للفنان مصطفى شوقي.

وتختتم الاحتفالية بالنجم لؤي، الذي يقدم مجموعة من الأغاني التراثية والوطنية التي تليق بالحدث.

تامر عبدالمنعم الفنان تامر عبدالمنعم مصطفى شوقي لؤي

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