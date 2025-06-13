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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول ظهور رسمي لـ شيماء سيف مع زوجها بعد عودتهما

شيماء سيف وزوجها
شيماء سيف وزوجها
سعيد فراج

ظهرت الفنانة شيماء سيف، مع زوجها محمد كارتر، في حفل زفاف منة عدلي القيعي، الذي أقيم مساء أمس الخميس. 

وظهرت شيماء سيف، بفستان أحمر طويل وأنيق، وبجوارها زوجها محمد كارتر، يرتدي بدلة سوداء. 

ويعد هذا أول ظهور رسمي لـ شيماء سيف، مع محمد كارتر، بعد عودتهما من الانفصال الذي تم منذ عدة أشهر. 

رجوع شيماء سيف إلى زوجها

تصدر اسم الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان كارتر عبر حسابه على Instagram عودته لزوجته شيماء بعد شهر من الانفصال.

كانت شيماء سيف أعلنت منذ فترة عن طلاقها من زوجها محمد كارتر، وذلك بعد زواج دام ست سنوات، وطالبت الجميع باحترام خصوصيتهما، ومن جانبه كتب محمد كارتر عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام قائلًا": "لا أنافس أحدا على مكانتي، من لا يكتفي بي أتنازل عنه"، ذلك الأمر الذي أثار تساؤل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ يتساءل عن السبب وراء ذلك الأمر.

وفى شهر فبراير الماضى، وتحديدا يوم 3 فبراير أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر، وعلقت قائلة على حسابها على إنستجرام: "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتى وإنى مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

أعمال شيماء سيف

من جهة أخرى، أعلنت الفنانة المصرية شيماء سيف بشكل مفاجئ انسحابها من العرض المسرحي "الطقاقة"، الذي كان من المقرر عرضه ضمن فعاليات موسم عيد الأضحى في الكويت. هذا القرار أثار استغراب جمهورها ومحبيها في الكويت.

وعبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وجهت شيماء سيف رسالة عاطفية لجمهورها في الكويت، قالت فيها: “أعتذر بشدة لجمهوري العزيز بالكويت عن عدم تواجدي بالعرض المسرحي الطقاقة، وإن شاء الله ألتقي بكم قريبًا، عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير”. 

وكانت شيماء سيف، شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل اش اش للفنانة مي عمر، وماجد المصري. 

المسلسل من بطولة مي عمر، إلى جانب ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

شيماء سيف الفنانة شيماء سيف محمد كارتر منة عدلي القيعي أعمال شيماء سيف

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