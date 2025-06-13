تامر حسني يكشف تطورات الحالة الصحية لابنه آدم

حرص الفنان تامر حسني على توجيه الشكر لكل من تواصل معه للاطمئنان على نجله “آدم”، بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية نتيجة انفجار الزائدة، وأكد أن نجله خرج من العناية المركزة عقب العملية، موجّهًا الشكر والدعاء لكل من ساندهم خلال هذه الأزمة الصحية.

وقال تامر حسني في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني الحمدلله الوضع مستقر بعد العملية التانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير".

وأضاف :"دايمًا بقول على دعواتكم الكريمة لكم مثلها وأضعاف أضعافها شكرًا يا أغلى الناس ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم قادر يا كريم".