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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الغالي ابن الغالي.. رامي جمال يدعم نجل تامر حسني بهذه الكلمات

تامر حسني
تامر حسني
يارا أمين

حرص المطرب رامي جمال، على دعم صديقه الفنان تامر حسني بعد إجراء ابنه آدم عمليتين جراحيتين، حيث قام بنشر صور لهم عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلا: "مليون سلامة بأمر الله ولطفه وحفظه للغالي ابن الغالي، دعواتكم".


خضوع آدم تامر حسني لعمليتين جراحيتين 

وأعلن النجم تامر حسني عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، منذ قليل عن خضوع ابنه آدم لعمليتين جراحيتين كبيرتين بشكل مفاجئ، إثر انفجار الزائدة الدودية، موجها رسالة شكر لجمهوره على كم الدعوات التي تلقاها لشفاء ابنه.


وكتب  تامر حسني عبر حسايه الشخصي فيس بوك: “على تليفوني و تليفونات كل المحيطين بيا هو عمل عمليتين كبار بسبب انفجار الزايدة المفاجئ،  اللي كانت أعراضه سخونية عادية بسو بقولكم كده عشان تبقوا حريصين مع نفسكم أكتر ولولادكم.. ومش كل سخونية تقولوا ده شوية برد و خلاص لا روحوا اكشفوا كويس و اعملوا سونار على البطن و الزايدة مرة و٢ عشان برضو ساعات مش بيبان و لازم الدكتور يضغط بطريقة معيّنة، تقريباً أقوى شوية عشان يعرفلإني سمعت كتير اليومين دول إن الزايدة خادعة”. 

وتابع: “اطمنوا كذا مرة قبل لحظة انفجارها عشان بجد مشاكل بتحصل بعدها كبيرة و محزنة أوي.. وحبيبي آدم عمل عمليتين صعبين أوي عليه وبدعواتكم مستنيين النتايج تكون خير يارب و يعدي مرحلة الخطر”.

 وأوضح: "اشفيه وعافيه يارب، هو وكل ولادنا بس هو راجل و هيتحمل وإن شاء الله ربنا يكرمه و يعافيه و يحفظه هو و إخواته و يحفظ كل ولادكم يارب وأحب أقول تاني شكراً من كل قلبي على دعواتكم.. أنا شايف قلب كل حد فيكم و هو بيدعي بصدق متشكر أوي يا جماعة شكراً لكل اللي اهتم وسأل عن ابني و دعاله هنا أو على التليفون واللي طلعوله صدقات لشفائه من غير ما يعرفونا شخصياً أنا مش لاقي كلام أشكركم بيه و أنا برضو بدعيلكم و بقول لكم مثلها وأضعاف أضعافها و ربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم قادر يا كريم". 

رامي جمال تامر حسني آدم إنستجرام انفجار الزائدة

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