قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنظيم والإدارة يعلن ترشيح باقي قائمة انتظار معلمي الدراسات الاجتماعية.. وإتاحة نتائج التظلمات
رئيس برلمانية التجمع: تعديلات قانون صندوق الشهداء تضمن استمرار حصول المستحقين على حقوقهم
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف إسهام في تحصين المجتمع
الذهب يسترد عافيته.. ارتفاع سعر عيار 18 اليوم
روسيا تستأنف هجماتها على منطقة خيرسون الأوكرانية بعد انتهاء الهدنة
الجدة وشقيقتها والعمة.. بدء محاكمة المتهمات بإنهاء حياة طفلين في جريمة الكلور
التنمية المحلية: رفع 594 إشغالا و4200 طن مخلفات و95 إنذارا لمحال مخالفة بالقاهرة
ترتيب مجموعات كأس العاصمة قبل مواجهات اليوم.. الأهلي يطارد الصدارة والزمالك يسعى للعودة
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف يعكس توجه الدولة للاستعانة بالتقنيات لتطوير الخطاب الديني
ملك الأردن: ثابتون على موقفنا في الدفاع عن قضايا أمتنا
حالة الطقس اليوم الإثنين.. موعد انكسار الأجواء الحارة في نوفمبر
بعد 6 أيام من البحث.. العثور على جثمان ضحية سيول وادي وتير وتسليمه لأسرته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب تهديده بالرصاص.. أميتاب باتشان يستقبل جمهوره داخل لوح زجاجي

أميتاب باتشان
أميتاب باتشان
أحمد إبراهيم

أثار النجم البوليودي أميتاب باتشان حالة من الجدل بين جمهوره، بعدما اضطر إلى تغيير الطريقة التي اعتاد من خلالها استقبال محبيه أمام منزله بمدينة مومباي، وذلك في أعقاب التهديدات الأمنية الأخيرة التي استهدفت منزله، حيث حرص على مواصلة تقليده الأسبوعي، ولكن هذه المرة وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.

أميتاب باتشان يستقبل جمهوره خلف لوح زجاجي مضاد للرصاص

ظهر أميتاب باتشان وهو يستقبل محبيه من خلف حاجز زجاجي مضاد للرصاص، في ظل تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط منزله، فيما حرص نجله الفنان أبهيشيك باتشان على الوقوف إلى جواره ومتابعة الموقف، بالتزامن مع انتشار أعداد من أفراد الشرطة وعناصر الأمن.

وأثار هذا الظهور تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه جاء بصورة مغايرة لما اعتاد عليه الجمهور خلال اللقاء الأسبوعي الذي يحرص النجم الهندي على تنظيمه أمام منزله للتواصل مع محبيه.

ويأتي تشديد الإجراءات الأمنية عقب تلقي السلطات الهندية رسالة تهديد تضمنت استهداف منزل أميتاب باتشان، المعروف باسم «جلسا»، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعزيز عمليات التأمين والمراقبة في محيط المنزل، دون أن يتخلى الفنان عن تقليده الأسبوعي الذي يجمعه بجمهوره.

تفاصيل تهديدات استهداف منزل أميتاب باتشان

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي شرطة مومباي رسالة إلكترونية تضمنت تهديدات بتنفيذ تفجيرات في عدد من المواقع، من بينها منزل أميتاب باتشان، ومقر بلدية مومباي، إلى جانب الموقع المقرر أن يستضيف الحفل الغنائي للمطرب الهندي ديلجيت دوسانجه، يوم 27 نوفمبر الجاري، بمنطقة مضمار سباق مومباي.

ولم تقتصر التهديدات على ذلك، إذ أشارت الرسالة أيضا إلى احتمالية تنفيذ هجوم باستخدام قنبلة يدوية على إحدى المدارس يوم 31 أكتوبر، فضلا عن استهداف مقر عمدة مومباي.

وكثفت السلطات الهندية إجراءات التأمين والمراقبة في المواقع الواردة بالرسالة، وبدأت التحقيقات للكشف عن هوية مرسل التهديدات، والتحقق من مدى جديتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المستهدفين.

أميتاب باتشان
أميتاب باتشان
أميتاب باتشان
أميتاب باتشان
أميتاب باتشان أعمال أميتاب باتشان النجم البوليودي أميتاب باتشان مدينة مومباي أفلام أميتاب باتشان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

الزمالك

60 % لمستثمرين مصريين وعرب.. الزمالك يكشف أسباب تغيير نسبة شركة الكرة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب

ضبط سائق توك توك صدم عامل توصيل

سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير المالية

المالية تكشف عن تفاصيل دعم الاستقرار المالي لمجتمع الأعمال و65% استثمارات القطاع الخاص في مصر

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات وملفات العمل بمدينة أكتوبر الجديدة

جانب من الحدث

وزير التخطيط يبحث مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية إعداد الإستراتيجية القطرية المشتركة 2027-2031

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد