شاروخان العرب والهند.. محمد ثروت يثير الجدل برفقه أميتاب باتشان

نشر الفنان محمد ثروت، صورًا برفقه الفنان الهندي أميتاب باتشان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ثريدز”.

وكتب محمد ثروت: “شاروخان العرب و أميتاب باتشان الهند.. تفتكروا إيه إللي العمل ممكن يجمعنا؟”.

علي جانب أخر، أذيعت الحلقة 23 من مسلسل اللعبة ، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين ابرزهم هشام ماجد وشيكو وتدور احداثه في اطار كوميدي .

حيث حملت الحلقة ال 23 العديد من المواقف الكوميديا ، إذ تمكن ماظو من الفوز بالتحدي بعد خدع شيماء وجعلها تاكل “ السوشي ” .

فيما قام وسيم، باقناع سكان المنتجع السكني بتوظيف جميل ، وفي نهاية الحلقة قامت اللعبة بتحديد مهمة جديدة للفريقين

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد ، وسامي مغاوري، ومحمد الليثي ، كما يشارك في بطولة الجزء الرابع الفنانة جليلة محمود وغيرهم، وإخراج معتز التوني .