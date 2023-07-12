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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاروخان العرب والهند.. محمد ثروت يثير الجدل برفقه أميتاب باتشان

محمد ثروت واميتاب
محمد ثروت واميتاب باتشان

نشر الفنان محمد ثروت، صورًا برفقه الفنان الهندي أميتاب باتشان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ثريدز”.

وكتب محمد ثروت: “شاروخان العرب و أميتاب باتشان الهند.. تفتكروا إيه إللي العمل ممكن يجمعنا؟”.

علي جانب أخر، أذيعت الحلقة 23 من مسلسل اللعبة ، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين ابرزهم هشام ماجد وشيكو وتدور احداثه في اطار كوميدي . 

حيث حملت الحلقة ال 23 العديد من المواقف الكوميديا ، إذ تمكن ماظو من الفوز بالتحدي بعد خدع شيماء وجعلها تاكل “ السوشي ” . 

فيما قام وسيم، باقناع سكان المنتجع السكني بتوظيف جميل ، وفي نهاية الحلقة قامت اللعبة بتحديد مهمة جديدة للفريقين

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد ، وسامي مغاوري، ومحمد الليثي ، كما يشارك في بطولة الجزء الرابع الفنانة جليلة محمود  وغيرهم، وإخراج معتز التوني . 

الفنان محمد ثروت محمد ثروت الهندي أميتاب باتشان اميتاب باتشان باتشان

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