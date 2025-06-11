بحق هذه الأيام المباركة.. محمد ثروت يدعو لنجل تامر حسني

حرص الفنان محمد ثروت على دعم الفنان تامر حسني، فى الوعكة الصحية التى تعرض لها نجله آدم.

وقال محمد ثروت: “يا رب بحق هذه الأيام المباركة، اشفِ آدم تامر حسني، ومتّعه بالصحة والعافية، وأدِم الضحكة والفرحة في قلبه، وابتسامة وجهه الجميل”.

ويتعاون الفنان تامر حسني مع الفنان محمد ثروت فى فيلم “ ريستارت” ، والذي عرض حاليًا في السينمات.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجسد تامر حسني دور “طارق”، مهندس من الطبقة العليا، بينما تجسد هنا الزاهد دور “مريم”، فتاة من حي شعبي بسيط، يلتقيان في ظروف غير متوقعة، ما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والرومانسية التي تُبرز التباين بين خلفياتهما الاجتماعية.

إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، يشارك في الفيلم نخبة من النجوم، منهم: محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، عصام السقا، وظهور خاص الفنانة إلهام شاهين ومحمد رجب.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويُعد هذا التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد فيلم “بحبك”.