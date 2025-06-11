بسبب زيادة الأعداد.. قرارات جديدة من القومي للمسرح بورشة عصام السيد

نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح علي موقع التواصل الإجتماعي بيان بعد تقدم عدد كبير للالتحاق بورشة المخرج عصام السيد.

وقال البيان : إلى المتقدمين لورشة الإخراج بالمهرجان القومي للمسرح مع المخرج الكبير عصام السيد .. لم يكن أحد يتوقع هذا الإقبال الكبير على ورش المهرجان، مما اضطرنا إلى وضع بعض الضوابط لتصفية المتقدمين. فلأوّل مرة، يصل عدد المتقدمين لورشة الإخراج بالقاهرة، التي يُقيمها المخرج عصام السيد، إلى 960 متقدمًا.

وتابع البيان : ونظرًا لأن الورشة ليست موجهة للمبتدئين الذين لم يمارسوا الإخراج من قبل أو لا يمتلكون الخبرة الكافية، بل تتطلب خبرة سابقة في المجال الفني عمومًا، ومجال الإخراج بشكل خاص، فقد تم اعتماد مجموعة من المعايير للتصفية الأولى، يليها اختبار التصفية الثانية من خلال مقابلة شخصية يُشترط الحضور فيها واجتيازها. وتتمثل المعايير في الآتي: أن يكون المتقدم من طلاب أو خريجي أكاديمية الفنون (معهد الفنون المسرحية / معهد الفنون الشعبية / معهد فنون الطفل / معهد السينما) ، أو من طلاب وخريجي كليات الآداب - قسم المسرح ، أو من طلاب وخريجي كليات التربية النوعية - قسم المسرح أو الإعلام التربوي ، العاملين بوظيفة "أخصائي مسرح" في وزارة التربية والتعليم أو في المدارس الخاصة ، المقيدين كمخرجين بالهيئة العامة لقصور الثقافة (الثقافة الجماهيرية) ، العاملين بالبيت الفني للمسرح ، الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في علوم المسرح أو تخصصات ذات صلة (مثل علم النفس، النقد، الآداب، الفنون التشكيلية).

وأستكمل البيان : وسيتم عقد مقابلة شخصية لجميع المتقدمين تنتهي بتحديد المقبولين بشكل نهائي .. نؤكد مرة أخرى أن الإقبال الشديد هو ما اضطرنا لإجراء هذه التصفيات، ويعد المهرجان بأنه سيسعى دائمًا للتوسع في عقد الورش ليستوعب أكبر عدد ممكن من الراغبين في المشاركة.