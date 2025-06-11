قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
نصيحة من دار الإفتاء لمن ينام عن صلاة الفجر
أسماء أوائل الشهادة الأزهرية الإعدادية والابتدائية في المنوفية.. صور
وفاة تاجر الذهب أحمد المسلماني بعد اعتداء شخصين عليه بالبحيرة
كنت عارفة.. أول رد من ابنة أحمد الدجوي بعد براءته من سرقة أموال جدتها
شاهد .. أطباء بيطريون ينقذون حياة قطة بعملية قيصرية في الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب زيادة الأعداد.. قرارات جديدة من القومي للمسرح بورشة عصام السيد

عصام السيد
عصام السيد
أحمد البهى

نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح علي موقع التواصل الإجتماعي بيان بعد تقدم عدد كبير للالتحاق بورشة المخرج عصام السيد.

وقال البيان : إلى المتقدمين لورشة الإخراج بالمهرجان القومي للمسرح مع المخرج الكبير عصام السيد .. لم يكن أحد يتوقع هذا الإقبال الكبير على ورش المهرجان، مما اضطرنا إلى وضع بعض الضوابط لتصفية المتقدمين. فلأوّل مرة، يصل عدد المتقدمين لورشة الإخراج بالقاهرة، التي يُقيمها المخرج عصام السيد، إلى 960 متقدمًا.

وتابع البيان : ونظرًا لأن الورشة ليست موجهة للمبتدئين الذين لم يمارسوا الإخراج من قبل أو لا يمتلكون الخبرة الكافية، بل تتطلب خبرة سابقة في المجال الفني عمومًا، ومجال الإخراج بشكل خاص، فقد تم اعتماد مجموعة من المعايير للتصفية الأولى، يليها اختبار التصفية الثانية من خلال مقابلة شخصية يُشترط الحضور فيها واجتيازها. وتتمثل المعايير في الآتي: أن يكون المتقدم من طلاب أو خريجي أكاديمية الفنون (معهد الفنون المسرحية / معهد الفنون الشعبية / معهد فنون الطفل / معهد السينما) ، أو من طلاب وخريجي كليات الآداب - قسم المسرح ، أو من طلاب وخريجي كليات التربية النوعية - قسم المسرح أو الإعلام التربوي ، العاملين بوظيفة "أخصائي مسرح" في وزارة التربية والتعليم أو في المدارس الخاصة ، المقيدين كمخرجين بالهيئة العامة لقصور الثقافة (الثقافة الجماهيرية) ، العاملين بالبيت الفني للمسرح ، الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في علوم المسرح أو تخصصات ذات صلة (مثل علم النفس، النقد، الآداب، الفنون التشكيلية).

وأستكمل البيان : وسيتم عقد مقابلة شخصية لجميع المتقدمين تنتهي بتحديد المقبولين بشكل نهائي .. نؤكد مرة أخرى أن الإقبال الشديد هو ما اضطرنا لإجراء هذه التصفيات، ويعد المهرجان بأنه سيسعى دائمًا للتوسع في عقد الورش ليستوعب أكبر عدد ممكن من الراغبين في المشاركة.

المخرج الكبير عصام السيد عصام السيد المخرج عصام السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

حسن الرداد

حسن الرداد يرد علي سخرية سفره لتشجيع الأهلي في كاس العالم

حلا شيحه

حلا شيحة توجه نصيحة لمتابعيها: عليكم بقيام الليل

مسلم

مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية

بالصور

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى فرح أمينة خليل

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد