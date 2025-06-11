إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة إيمان العاصي، جمهورها صورا جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأثارت إيمان العاصي، الجدل بإطلالة جريئة مرتدية بلوزة هاف ستومك باللون الذهبي، كما تركت شعرها القصير منسدلا بطريقة تبرز جمالها.



و عبرت النجمة إيمان العاصي، عن سعادتها بنجاح مسلسل ولاد الشمس، والذي يعرض حاليا في منافسات رمضان 2025 عبر منصة واتش ات وقناة on.

وقالت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الشخصي علي "فيسبوك: "مسلسل ولاد الشمس وحلاوة ولاد الشمس، إخراج وتصوير وتمثيل وقصة ومن أحلى مواقع تصوير عيني مرتاحة وأنا بتفرج ، إيه الحلاوة دي فرحانة بيكم جدا ومش عوزاه يخلص مبروك يا غاليين شادي عبدالسلام مبروك من قلب".