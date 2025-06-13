مصطفي عماد يدعم ملك زاهر في أزمتها الصحية

حرص الفنان الشاب مصطفى عماد على دعم الفنانة ملك احمد زاهر والدعاء لها، بعد تعرضها لـ أزمة صحية مفاجئة نُقلت على أثرها إلى المستشفى.

ونشر مصطفى عماد صورة تجمعه بملك زاهر، من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.. شفاء لا يغادر سقمًا، ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي ويبعد عنك أي مرض أو شر".

وأضاف:"ادعوا لملك بالشفاء وإن ربنا يقومها بالسلامة يا رب".

مسلسل سيد الناس

يُذكر أن مسلسل سيد الناس كان آخر أعمال ملك أحمد زاهر، وحققت من خلاله نجاحًا ملحوظًا، بشخصية ميادة، والعمل مكون من 30 حلقة، وعُرض خلال شهر رمضان على قنوات MBC ومنصة شاهد.

مسلسل سيد الناس، شارك في بطولته كل من عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبدالله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبدالجواد، ومحمد غنيم، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي والإخراج لـ سامي أيضًا، ومن إنتاج صادق الصباح.