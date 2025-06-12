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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ملك أحمد زاهر توجه رسالة مؤثرة بعد تعرضها لوعكة صحية

ملك احمد زاهر
ملك احمد زاهر
ميرنا محمود

وجهت الفنانة ملك أحمد زاهر رسالة مؤثرة  بعد تعرضها لوعكة صحيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتبت ملك أحمد زاهر  :اللهم اشف جسدي من كل ضعف و  قلبي من كل هم و عقلي من كل قلق و أملئني يقينا ان ما عندك خير مما فقدت.

وكانت ملك زاهر قد كشفت بنفسها عن وعكتها الصحية من خلال خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى وعلقت عليها موضحة أنها تمر بظرف صحي لم يتم تشخيصه بعد بشكل كامل، وأن هذا الأمر أثر على نفسيتها.

وأكدت ملك في منشورها أنها اعتادت على مشاركة الجانب الإيجابي من حياتها فقط، ولكنها قررت هذه المرة أن تشارك متابعيها الجانب الآخر من الحياة، وأن الحياة ليست دائماً "وردية"، طالبة من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.

ملك احمد زاهر اطلالات النجوم حاله ملك احمد زاهر

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