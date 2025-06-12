بعد تعرضها لوعكة صحية.. ملك أحمد زاهر تثير قلق متابعيها

أثارت الفنانة ملك أحمد زاهر قلق متابعيها بمنشور نشرته بعد تعرضها لوعكة صحية.

ونشرت ملك احمد زاهر أدعية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكانت ملك زاهر قد كشفت بنفسها عن وعكتها الصحية من خلال خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى وعلقت عليها موضحة أنها تمر بظرف صحي لم يتم تشخيصه بعد بشكل كامل، وأن هذا الأمر أثر على نفسيتها.

وأكدت ملك في منشورها أنها اعتادت على مشاركة الجانب الإيجابي من حياتها فقط، ولكنها قررت هذه المرة أن تشارك متابعيها الجانب الآخر من الحياة، وأن الحياة ليست دائماً "وردية"، طالبة من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.