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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتقييم مسار الفائدة

تراجع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتقييم مسار الفائدة
تراجع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتقييم مسار الفائدة
أ ش أ

انخفضت أسعار الذهب، اليوم / الخميس /، مع تقييم المستثمرين إشارات مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورئيسه كيفن وورش، عقب قرار صناع السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4037.98 دولار للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4049.80 دولار.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 53.15 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1515.70 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1004.25 دولار للأوقية.

وقال أجاي كيديا، مدير شركة "كيديا كوموديتيز" ومقرها مومباي: "يرجع انخفاض الذهب اليوم بالكامل إلى استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، وتمركز المستثمرين في الأسواق قبل صدور بيانات التضخم اليوم".

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، كما كان متوقعًا، مؤجلًا أي تغييرات في تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة الأسبوع المقبل، في انتظار مزيد من البيانات المتعلقة بالتضخم.

ويُسعّر المتعاملون في الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 78% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، مقارنة بنحو 84% قبل إعلان القرار، وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، ما يقلل من جاذبيته لدى المستثمرين.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من اليوم، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي يراقبها بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب في إطار سعيه لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

وذكر البنك الدولي، أمس الأربعاء، أن أسعار السلع الأولية العالمية تتجه إلى الارتفاع بنسبة 23% خلال عام 2026، عازيًا ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات شحن البضائع خلال الحرب في الشرق الأوسط، ومشكلات شحن الحبوب في البحر الأسود، إلى جانب ارتفاع الطلب على الأصول التي تُعد ملاذات آمنة، مثل الذهب.

وفي سياق متصل، ارتفعت واردات الصين الصافية من الذهب عبر هونج كونج خلال سبتمبر بأكثر من 28% مقارنة بأغسطس، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر، وفقًا لبيانات إدارة الإحصاء والتعداد في هونج كونج الصادرة الأربعاء.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الأربعاء، بأن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أرسل رسالة إلى محسن رضائي، رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، في محاولة لإحياء مفاوضات السلام.

انخفضت أسعار الذهب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رئيسه كيفن وورش تثبيت أسعار الفائدة

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