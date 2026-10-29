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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| فولكس فاجن جيتا M6 الكهربائية

فولكس فاجن جيتا M6 الكهربائية
فولكس فاجن جيتا M6 الكهربائية
إبراهيم القادري

كشفت شركة فولكس فاجن عن طرازها الجديد فولكس فاجن جيتا M6 الكهربائية، التي تنتمي لفئة السيارات السيدان، وتتميز بتصميم عصري وجذاب، واسم العلامة مستمد من حضور سيدان فولكس فاجن الممتد لأكثر من 30 عاما.

فولكس فاجن جيتا M6 الكهربائية

محرك فولكس فاجن جيتا M6 الكهربائية

تنتج سيارة فولكس فاجن جيتا M6 قوة 152 حصانا، وبها بطارية ليثيوم فوسفات الحديد سعة 42.9 كيلوواط/ ساعة، ويمكنها قطع مسافة 465 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

فولكس فاجن جيتا M6 الكهربائية

ويوجد بـ سيارة فولكس فاجن جيتا M6 الكهربائية نسخة أخرى تنتج قوة 194 حصانا، وبها بطارية سعة 51.9 كيلوواط ساعة، ويمكنها قطع مسافة 555 كم/ ساعة بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

أبعاد فولكس فاجن جيتا M6 الكهربائية

تأتى سيارة فولكس فاجن جيتا M6 الكهربائية بطول 4806 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1500 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2820 مم.

فولكس فاجن جيتا M6 الكهربائية

مواصفات فولكس فاجن جيتا M6 الكهربائية

زودت سيارة فولكس فاجن جيتا M6 الكهربائية بالعديد من المميزات، من ضمنها إمكانية طي المقعدين الأماميين بشكل مسطح لتكوين سرير مزدوج.

وتتيح السيارة تشغيل أجهزة خارجية بقدرة تصل إلى 3.5 كيلوواط، وبها مساعد قيادة من المستوى الثاني مع الملاحة المساعدة داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

نبذة عن فولكس فاجن جيتا الكهربائية

كشف عن السيارة في 3 أغسطس من عام 2026، وتم إطلاقها رسمياً في السوق الصينية في 22 أكتوبر 2026، وحققت أكثر من 10,000 طلب شراء خلال أول 19 ساعة.

فولكس فاجن جيتا M6 الكهربائية

وتتميز بتصميم عصري واسع، وتصميم داخلي فريد يضم في بعض فئاته وضعيات راحة متقدمة مثل تكوين سرير مزدوج، إضافة إلى شاشات رقمية وتقنيات مساعدة للسائق.

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