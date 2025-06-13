بالصاجات.. منة شلبي تزف منة عدلي القيعي

تصدرت الفنانة منة شلبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي ترقص بالصاجات خلال حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش، والذي أقيم مساء أمس الخميس.

وظهرت منة شلبي في مقطع فيديو وهي تمسك بالصاجات وتتفاعل بالرقص والغناء على أنغام أغنية “إيه اليوم الحلو ده” التي قدمها الفنان أحمد سعد، وسط أجواء من البهجة شارك فيها عدد من النجوم منهم نسرين أمين، بدرية طلبة، وأكرم حسني.

وشهد حفل زفاف منة القيعي حضور شخصيات فنية ورياضية وعامة. وحضر من نجوم الوسط الفني، كل من ياسمين عبدالعزيز، منة شلبي، أشرف زكي، حسن الرداد، المخرج رامي إمام، المطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي، أكرم حسني، أحمد سعد، محمود العسيلي، المطربة بوسي، مي كساب، وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال منة شلبي كان فيلم “الهوى سلطان”، وشاركت في بطولته مع أحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي وسوسن بدر، ومجموعة من ضيوف الشرف خالد كمال، نورين أبوسعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج هاني نجيب وأحمد فهمي.