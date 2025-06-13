صور جديدة من حفل زفاف يوسف حشيش ومنة القيعي

شاركت الفنانة فيدرا متابعيها صورًا من حفل زفاف منة عدلي القيعي، ويوسف حشيش، الذي احتفلا به مؤخرًا.

ونشرت فيدرا الصور عبر حسابها بـانستجرام، وظهرت فيها وهي رفقة العروسين ويبدو الجميع سعيدًا بالحدث، علقت على الصور مهنئةً إياهم إذ كتبت: “إيه اليوم الحلو أوي ده!.. مهرجان حب في فرح الاتنين دول”.

وظهر في الصور عدد من أصدقائهما المقربين بينهم دنيا سامي، منة شلبي، مصطفى غريب، وغيرهما من أصدقائهما المقربين.

كانت منة القيعي، قد احتفلت بعقد قرانها على يوسف حشيش يوم 16 مايو الماضي، في أجواء عائلية مميزة بحضور الأهل والأصدقاء، وذلك داخل منزل العروس.

وكان حفل الخطوبة في أكتوبر الماضي، وسط حضور عدد من الأصدقاء المقربين داخل الوسط الفني وخارجه، حيث حضر كل من أكرم حسني، وشيكو، ودياب، وكارمن سليمان وغيرهم.