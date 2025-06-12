الصور الأولى من حفل زفاف منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

بدأ منذ قليل حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي على الفنان يوسف حشيش بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب، وذلك بعد عقد قرانهما بأيام.

حفل زفاف منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

زفاف منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

صور زواج منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

منة عدلي القيعي وزوجها يوسف حشيش

زواج منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

وفى شهر أكتوبر الماضي، احتفلت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي بخطوبتها على الفنان وصانع المحتوي الشاب يوسف حشيش، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء وبعض الفنانين والبلوجر.

وحرص كل من الفنان أكرم حسني والفنانة كارمن سليمان علي حضور حفل الخطوبة، وقد قامت الأخيرة بالمشاركة بالغناء في تلك الاحتفالية.

منة عدلي القيعي تُعد من أبرز الشاعرات الغنائيات في مصر، حيث كتبت العديد من الأغاني الناجحة، منها “الغزالة رايقة”، “للي” للفنان محمد منير، و”غلبان” للفنانة أصالة . كما كتبت أغنية “أنا من غيرك” التي غناها بهاء سلطان، وذكرت أنها كتبتها خصيصًا لخطيبها يوسف حشيش .

أما يوسف حشيش، فهو بلوجر وممثل صاعد، حاصل على بكالوريوس في الهندسة، وبدأ مسيرته في عالم التمثيل من خلال مشاركته في مسلسل “الحشاشين” وجزئي مسلسل “ريفو".