الحب وبس .. فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه

طرح الفنان فضل شاكر، أحدث أغانيه التي تحمل اسم الحب وبس عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.
أغنية الحب وبس لـ فضل شاكر، من كلمات والحان: جمانة جمال، توزيع موسيقي: حسام صعبي.
كلمات أغنية الحب وبس:
مكسوف و اتداري و انا أقايدة ناري قرب انا شاري.. ينته انا و الحب و بس
ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب و كان لكن الي في قلبي و لا مره اتحس
مكسوف و اتداري و انا قايدة ناري قرب انا شاري.. انت انا و الحب و بس
..ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب و كان لكن يلي في قلبي و لا مره اتحس
..تايه من نفسي و ضعت كتير و لقيتك انت
..شايف الدنيا بحالها بكوم و التاني انت
..مبئتش اتحمل وجع و لوم داويني انت
..غرقان يا حبيبي مليش بالعوم رسيني انت
.. تايه من نفسي و ضعت كتير و لقيتك انت
.. شايف الدنيا بحالها في كوم و التاني انت
مبئتش اتحمل وجع و لوم داويني انت.. غرقان يا حبيبي مليش بالعوم رسيني انت
مكسوف و اتداري و انا قايدة ناري قرب و انا شاري انت انا و الحب و بس
ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب و كان لكن يلي في قلبي و لا مره اتحس
يا نصي التاني أبو ضحكة رماني من حبه سقاني و ضحكلي زماني و بقلبي حس
..الدنيا تلاقي غني يا اشواقي زيك ما بلاقي و عمري الباقي معك انت وبس
..تايه من نفسي و ضعت كتير و لقيتك انت
شايف الدنيا بحالها في كوم و التاني انت
.. مبئتش اتحمل وجع و لوم داويني انت.. غرقان يا حبيبي مليش بالعوم رسيني انت
..تايه من نفسي و ضعت كتير و لقيتك انت
شايف الدنيا بحالها في كوم و التاني انت
مبئتش اتحمل وجع و لوم داويني انت.. غرقان يا حبيبي مليش في العوم رسيني انت
مكسوف و اتداري و انا قايدة ناري قرب و انا شاري.. ينته انا و الحب و بس
ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب و كان لكن يلي في قلبي و لا مره اتحس