متحدث الحكومة يعلق على تأجيل افتتاح المتحف الكبير

علق المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء على قرار تأجيل افتتاح المتحف الكبير الصادر اليوم.

وأكد محمد الحمصانى،خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ الساعة 6” المذاع عبر قناة “الحياة” أن الحكومة جاهزة لإقامة افتتاح على أعلى مستوى حينما يتم الإعلان عن تحديد موعد افتتاح جديد.

وأكد متحدث الحكومة، أن الإعلان عن تأجيل افتتاح المتحف الكبير ليس له أى علاقة بعد بوجود استقرار وأمن وأمان المنطقة.

رئيس الحكومة

وكان قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب في الفترة المقبلة الترشيد في الاستهلاك للكهرباء، موضحاً أن الدولة والمواطنين في مركب واحد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد خلال جولته في محافظة البحيرة، أن التصعيد الذي يحدث في المنطقة سوف يستمر لفترة وسوف يشهد أحداثا متتالية ولذلك يجب أخذ هذا في الاعتبار.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير للربع الأخير من العام بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة.